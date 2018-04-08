Конгрессмены представили законопроект о санкциях против из-за отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля, передает со ссылкой на .

Авторами инициативы стали представитель от Республиканской партии Майк Тернер и его коллега-демократ Хоакин Кастро. Документ опубликовали на сайте Кастро.

В совместном заявлении политиков говорится, что правительство "санкционировало атаку на британской территории, чем нарушило международное право". Конгрессмены хотят ответить на "растущую агрессию" президента Владимира Путина.

Законопроектом предлагается наложить санкции на причастных к покушению на Скрипаля, а также на российские финансовые институты, пока "Путин не прекратит свою практику убийства экспатриантов и диссидентов за пределами России".

"Мы должны направить четкое двухпартийное сообщение о том, что Соединенные Штаты стоят вместе с нашими союзниками и не потерпят таких незаконных действий", подчеркнули Тернер и Кастро.

Если законопроект одобрит Конгресс, отмечает издание The Hill, новые санкции будут основываться на положениях закона "О противодействии противникам Америки через санкций", который в августе 2017 года подписал президент Дональд Трамп.

6 апреля, ввели новые санкции в отношении ряда российских олигархов и компаний. Новые санкции касаются возможного вмешательства Москвы в президентские выборы в 2016 году.

В санкционный список попали российские бизнесмены и предприниматели, чье состояние превышает 1 млрд долларов. В частности, новые санкции ввели против бизнесменов Олега Дерипаски, Игоря Ротенберга, Сулеймана Керимова, и Кирилла Шамалова. Также в санкционном списке оказались председатель российского "Газпрома" , секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и глава "Роскомнадзора" Александр Жаров.

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