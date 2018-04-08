Автомат Калашникова обнаружен во время обыска в квартире мужчины, который направил в субботу фургон в группу посетителей летнего кафе в немецком городе Мюнстер. Об этом сообщает со ссылкой на газету Bild.

По информации издания, сейчас выясняется, находится ли автомат в рабочем состоянии. Кроме того, в квартире также находились взрывоопасные вещества. Отмечается также, что по итогам осмотра фургона, с помощью которого был совершен наезд, полиции не удалось обнаружить взрывчатку.

Напомним, в субботу 49-летний гражданин ФРГ с психическими отклонениями направил малолитражную грузовик в группу посетителей летнего кафе в историческом центре немецкого Мюнстера. В результате инцидента погибли четыре человека, от 20 до 30 — пострадали. Водитель автомобиля застрелился. Как отметила на своем сайте газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в полиции, речи о теракте с исламистской основанием не идет.

По информации журнала Spiegel, нападавший был известен полиции, ведь был замешан в случаях порчи имущества и угрожал своим знакомым.

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