В Киевском райсуде Одессы состоялось слушание дела по существу бывшего старшего воспитателя детского лагеря "Виктория" Натальи Цокур (Янчик). Воспитательница полностью признала свою вину. Об этом сообщила Светлана Подпалая из общественной организации "Центр правового мониторинга".

"Я действительно подписала приказ о назначении меня ответственным за противопожарную безопасность, потому что меня попросила заместитель директора Татьяна Ланина, которая просила меня ее выручить буквально на неделю, после чего они найдут квалифицированного человека. О том, что с меня не сняли эту ответственность, я узнала только тогда, когда пришел ответственный с на проверку", - заявила на суде Наталья Янчик.

Девушку обвиняют в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в результате небрежного отношения, повлекшего смерть несовершеннолетних и другие тяжкие последствия,передает со ссылкой на .

По словам воспитательницы, она устно просила руководство снять с нее ответственность. Но когда произошел пожар, уже после увольнения Натальи Янчик, заместитель директора Татьяна Ланина вызвала ее на место происшествия в 4:00 утра и передала в руки сотрудников следственного управления.

На следующем заседании будут рассмотрены документальные доказательства. Заседание состоится 24.04.2018 в 10.00.

В ночь на 16 сентября прошлого года в Одесском детском оздоровительно-спортивном лагере "Виктория" произошел пожар. Выгорел деревянный корпус №5, где находились 42 воспитанники дома творчества "Луч" и художественный руководитель ансамбля "Адель" Татьяна Егорова. Погибли трое девушек из комнаты №11 на втором этаже - 8-летняя София Мазур, 9-летняя Анастасия Кулинич и Снежана Арпентий, 12 лет.

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