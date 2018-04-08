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"Ні" забобонам: вагітна Лілія Ребрик поділилася обновками для доньки (ФОТО)
08.04.2018 06:47
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Вже у квітні Лілія Ребрик та Андрій Дикий вдруге стануть батьками: ще раніше, взимку, коли про вагітність стало відомо на широкий загал, актриса розповіла, що чоловік та донька Діана мріяли про ще одну дівчинку у родині і так і сталося!

Зараз родина активно підбирає вбрання для крихітки та шукає різноманітні корисні аксесуари: так, днями Лілія похвалилася розкішним конвертом для новонародженої, а напередодні показала, яке автокрісло вже отримала крихітка. Схоже, що зірка не боїться забобон і точно не хоче бігати магазинами напередодні пологів.

Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 6 Кві 2018 р. о 10:40 PDT



Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 1 Кві 2018 р. о 9:53 PDT



Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 25 Бер 2018 р. о 3:32 PDT


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