Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва был доставлен вертолётом в здание Федеральной полиции города Куритиба на юге страны, где он начнёт отбывать наказание по делу о коррупции. Соответствующие кадры продемонстрировал в прямом эфире телеканал Globo, передает .

Вертолет с бывшим главой государства приземлился на площадке, расположенной на крыше здания полиции. Политика встречали несколько сотрудников правоохранительных органов, которые проводили его внутрь помещения. Согласно решению суда экс-президент не был закован в наручники.

В здании полиции в Куритибе собралось немало противников Лулы да Силвы. Многие из них ждали ареста политика более суток и теперь приветствовали его приход радостными криками и многочисленными фейерверками. Неподалеку находилась группа сторонников экс-президента. Их можно было узнать по красным флагам и футболках с символикой левой Партии трудящихся, одним из основателей которой является прежний глава государства. Военизированная полиция применяет для их разгона светошумовые гранаты и резиновые пули.

Напомним, Федеральный высший суд Бразилии, который является высшей судебной инстанцией крупнейшей южноамериканской страны, позволил поместить Лулу да Силву в тюрьму для исполнения обвинительного вердикта по делу о коррупции. После этого судья Сержиу Моро издал в четверг ордер на его арест, призвав политика охотно сдаться полиции до 17:00 по местному времени (23:00 по киевскому времени) пятницы 6 апреля. Экс-президент не явился в полицию в установленный срок. В конце января Лула да Силва, который возглавлял страну с 2003 по 2010 год, был приговорен к 12 годам и одному месяцу лишения свободы.

Согласно законодательству Бразилии, человек, осужденный за коррупцию судом второй инстанции, теряет право занимать выборные должности. Однако экс-глава государства, несмотря на многочисленные обвинения, остается фаворитом президентских выборов, которые пройдут в Бразилии в октябре.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира