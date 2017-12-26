Погода, Новости, загрузка...
В Турции задержали 12 боевиков и деловые, которые готовили теракты на Новый год
26.12.2017 12:45
В Турции задержали 12 боевиков и деловые, которые готовили теракты на Новый год
Во время обысков полиция изъяла цифровые материалы и документы
Турецкие силы безопасности задержали 12 человек, подозреваемых в связях с "Исламской государством", которые планировали теракты во время новогодних праздников.
В Турции задержали 12 боевиков и деловые, которые готовили теракты на Новый год Фото: АА

Полиция провела несколько одновременных операций по разным адресам в провинции Адана. В результате были задержаны 12 человек, между которых двое граждан Сирии, сообщает Daily Sabah .

Подозреваемые планировали совершить теракты с использованием транспортных средств и ножей. Отмечается, что к этому их подстрекало террористическая группировка в Сирии.

Во время обысков полиция изъяла цифровые материалы и документы.

Напомним, что в  Киевской области правоохранители задержали трех организаторов канала нелегальной миграции , причастных к террористической организации Исламское государство.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить