Во время обысков полиция изъяла цифровые материалы и документы

Полиция провела несколько одновременных операций по разным адресам в провинции Адана. В результате были задержаны 12 человек, между которых двое граждан Сирии, сообщает Daily Sabah .

Подозреваемые планировали совершить теракты с использованием транспортных средств и ножей. Отмечается, что к этому их подстрекало террористическая группировка в Сирии.

Во время обысков полиция изъяла цифровые материалы и документы.