|В Турции задержали 12 боевиков и деловые, которые готовили теракты на Новый год
|26.12.2017 12:45
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Во время обысков полиция изъяла цифровые материалы и документыТурецкие силы безопасности задержали 12 человек, подозреваемых в связях с "Исламской государством", которые планировали теракты во время новогодних праздников.
Фото: АА
Полиция провела несколько одновременных операций по разным адресам в провинции Адана. В результате были задержаны 12 человек, между которых двое граждан Сирии, сообщает Daily Sabah .
Подозреваемые планировали совершить теракты с использованием транспортных средств и ножей. Отмечается, что к этому их подстрекало террористическая группировка в Сирии.
Во время обысков полиция изъяла цифровые материалы и документы.
Напомним, что в Киевской области правоохранители задержали трех организаторов канала нелегальной миграции , причастных к террористической организации Исламское государство.
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