Павел Климкин ожидает, что в ходе встречи президента Украины Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой будет согласована тактика введения миротворцев на Донбасс.

Об этом он заявил в эфире телеканала "", передает со ссылкой на .

"Я ожидаю первое - четкого согласования тактики, как продвигаем миротворцев, именно очень четких шагов. Сейчас с французами согласовали. Ле Дриан (глава Франции Жан-Ив Ле Дриан, - ред.) был", - отметил Климкин.

Он добавил, что следующим шагом должно стать согласование с американцами.

"У нас есть общая концепция, сейчас должна быть общая тактика", - сказал Климкин.

Глава также сообщил, что во время встречи обсудят очень много вопросов, в частности строительство газопровода "Северный поток-2" и незаконную поставку в оккупированный Крым турбин Siemens.

Напомним, президент Украины 10 апреля осуществит визит в Берлин для переговоров с канцлером ФРГ Ангелой .

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