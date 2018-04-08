|
За минувшие сутки боевики 42 раза обстреляли позиции ВСУ, ранен один военнослужащий – штаб
|
08.04.2018 07:28
|
7 апреля на Донбассе боевики продолжали нарушать пасхальное
перемирие, сообщили в штабе АТО. Боевики 42 раза обстреляли
украинских военных Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook "За
прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали
игнорировать пасхальное перемирие, осуществив 42 обстрелы позиций
украинских защитников", – отметили в штабе.На Донецком направлении
под огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового
оружия попали укрепления украинских военных близко Каменки,
Талаковки и Водяного, говорится в сообщении. Из гранатометов и
стрелкового оружия боевики обстреляли защитников Авдеевки и шахты
"Бутовка". Крупнокалиберные пулеметы применили по защитникам
Пищевика, противотанковый ракетный комплекс – в районе Талаковки, а
неподалеку Широкино, Славного и Павлополя боевики вели снайперский
огонь. Из стрелкового оружия обстреляли укрепления ВСУ в районе
Славного, Павлополя, Красногоровки, Широкино, Гнутово и Пищевика,
рассказали в штабе.Отмечается, что на Луганском направлении боевики
из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных
пулеметов вели огонь по украинским опорным пунктам под Луганским.
Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового
оружия обстреляли защитников Малинового."В результате вражеского
огня один украинский воин получил ранение. Нашего защитника
доставили в лечебное учреждение и оказали необходимую медицинскую
помощь", – сообщили в штабе АТО.
https://www.facebook.com/ato.news/posts/1914840815193382
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014
года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и
пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и
Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли
режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его
длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске
договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет
действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые
сутки.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира