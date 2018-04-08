7 апреля на Донбассе боевики продолжали нарушать пасхальное перемирие, сообщили в штабе АТО. Боевики 42 раза обстреляли украинских военных Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook "За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали игнорировать пасхальное перемирие, осуществив 42 обстрелы позиций украинских защитников", – отметили в штабе.На Донецком направлении под огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия попали укрепления украинских военных близко Каменки, Талаковки и Водяного, говорится в сообщении. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли защитников Авдеевки и шахты "Бутовка". Крупнокалиберные пулеметы применили по защитникам Пищевика, противотанковый ракетный комплекс – в районе Талаковки, а неподалеку Широкино, Славного и Павлополя боевики вели снайперский огонь. Из стрелкового оружия обстреляли укрепления ВСУ в районе Славного, Павлополя, Красногоровки, Широкино, Гнутово и Пищевика, рассказали в штабе.Отмечается, что на Луганском направлении боевики из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по украинским опорным пунктам под Луганским. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли защитников Малинового."В результате вражеского огня один украинский воин получил ранение. Нашего защитника доставили в лечебное учреждение и оказали необходимую медицинскую помощь", – сообщили в штабе АТО. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1914840815193382 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые сутки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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