«Теперь наш город также под особой защитой – Покрова Богородицы», – заявил на открытии памятника мэр Кривого Рога Юрий Вилкул.

В Кривом Роге на площади перед Покровским райисполкомом, где до 2014 года стоял памятник Ленину, в субботу открыли скульптурную композицию явления Покрова Пресвятой Богородицы.

Восьмиметровый бронзовый памятник с постаментом изготовили местные мастера.

«Кривой Рог – край казацкий, а мы с вами знаем, что для казаков она была покровительницей и защитницей. Поэтому, теперь наш город также под особой защитой – Покрова Богородицы», – заявил на открытии мэр Кривого Рога Юрий Вилкул.

Это первый из трех памятников, которые планируют открыть в этом году. В Центрально-Городском районе на улице Петра Калнышевского установят восьмиметровый памятник последнему атаману Запорожской Сечи Петру Калнышевскому. Он вошел в историю Кривого Рога как инициатор постройки почтовой станции Кривой Рог. В Саксаганском районе на площади Александра Поля появится новый исторический памятник князю киевскому Владимиру Великому.

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