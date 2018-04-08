Семьдесят две тысячи сто двадцать шесть зрителей на стадионе “Камп Ноу” стали свидетелями победы каталонской “Барселоны” над командой из второй половины испанской Примеры “Леганес”, передает корреспондент.

Первую возможность чтобы изменить цифры на табло упустил Суарес после идеального вывода на ударную позицию Месси. Бомбардир “сине-гранатовых” со позволил выйти вперед своей команде, реализовав штрафной удар. Еще пять минут понадобилось лидеру “Барсы” для оформления дубля. На этот раз аргентинец реализовал момент после паса Коутиньо.

В середине следующей 45-минутки интригу в соприкосновение внес гол Эль-Жара. Вопрос о победителе баталии снял Месси, оформивший хет-трик — 3:1.

Заметим, что команда Вальверде направляется к чемпионству в турнире. Имея 79 баллов каталонцы опережают “Атлетико” на 12 очков. Однако в “матрасников” матч в запасе. “Леганес” завоевал только 36 очков — 14 строчку.

Среди других результатов отметим разгромное поражение “Севильи” от “Сельты” 0:4, а также выигрыш “Депортиво” за который выступает Максим Коваль над “Малагой” 3:2.

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