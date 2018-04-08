Национальная мужская сборная Португалии стала противником украинский в борьбе за выживание в Первой Евро-Африканской зоне Кубка Дэвиса, сообщает со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Португальцы во втором круге турнира уступила Швеции — 2:3. После первого дня счет был равным — 1:1. В субботу шведы, при которых вышли Маркус Эрикссон и Роберт Линдштедт, обыграли Жуау Соузу и Гаштау Элиаша — 7:6 (7:2), 6:2. Соуза сравнял общий счет в противостоянии с Элиашем Ймером — 6:4, 6:4. А в решающей встрече Микаэль Ймер оказался сильнее Гаштао Элиаша — 6:3, 6:4.

Так что в период 14 — 15 сентября Украина дома примет Португалию в матче за право остаться в Первой группе Евро-Африканской зоны.

Добавим, что команда, которая уступит, отправится в октябре в ЮАР — поединок с юго-африканцами станет последней надеждой не опуститься во Вторую группу.

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