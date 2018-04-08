Госдепартамент США считает, что Россия несет ответственность за возможную химатаку в сирийской восточной Гуте.

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«История применения сирийским режимом химического орудия против собственного народа не оспаривается. В конечном итоге Россия, поддерживая Асада, несет ответственность за бесчеловечное применение химоружия в Сирии», — говорится в заявлении американского госдепа.

«Соединенные Штаты призывают Россию немедленно прекратить эту безоговорочную поддержку и работать с международным сообществом для предотвращения дальнейших, варварских нападений с применением химического оружия», — отметили в Госдепе.

Ранее 8 апреля представитель Госдепа заявил агентству РИА Новости, что ведомство «видит очень беспокоящие сообщения» о еще одном возможном нападении с использованием химического оружия возле больницы в Думе в Сирии.

«Сообщения ряда групп и медицинского персонала на местах дают понять, что по меньшей мере 40 человек погибли и сотни получили ранения, а многие семьи, включающие детей, прятались в укрытиях, но предполагается, что они погибли», — заявил он.

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