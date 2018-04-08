Три человека погибли в результате стрельбы в автобусе в американском штате Иллинойс, сообщает со ссылкой на Chickago Tribune.

Газета отмечает, ссылаясь на правоохранительные органы, полицию вызвал водитель транспортного средства. По версии следствия, стрелком мог быть пассажир автобуса. Погибших пока не узнали.

Издание также добавляет, что автобус, в котором произошло преступление, был заказным.

На данный момент сотрудники полиции расследуют случай и устанавливают личность предполагаемого злоумышленника.

Напомним, 14 февраля 2018 17 человек погибли в результате стрельбы в средней школе Stoneman Douglas High School города Паркленд (штат Флорида). Виновник стрельбы арестовали: им оказался 19-летний Николас де Хесус Крус. Полицией установлено, что ранее преступник учился в этой школе и был с ней исключен за неадекватное поведение. В суде Николас Круз признался в том, что он открыл стрельбу из винтовки AR-15, убив 17 человек. Он смог легально приобрести оружие, несмотря на то, что ранее проходил лечение в психиатрической клинике. Этот случай стал поводом для общественной дискуссии.

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