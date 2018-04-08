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Порошенко: В этом году Пасха - особенный день, так как вместе с ним приходит уверенность, что самые тяжелые испытания уже позади
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08.04.2018 08:00
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Чтобы не потерять хорошую перспективу, открывшуюся перед Украиной,
нужно обеспечить мир, подчеркнул президент Петр Порошенко.
Порошенко: Поздравляю всех и каждого, чьи сердца переполняются
радостью в эти замечательные дни долгожданной весны Фото:
president.gov.ua "В силу его чрезвычайной значимости этот праздник
больше, чем просто церковный. И отмечают его не только христиане и
не только верующие. Итак, я поздравляю всех и каждого, чьи сердца
переполняются радостью в эти замечательные дни долгожданной весны.
Воскресение – это победа жизни над смертью, это победа правды над
ложью, победа света над тьмой, победа добра над злом. Это и наша с
вами победа над тяжелым экономическим кризисом, который повлекла за
собой российская агрессия. В этом году Пасха – это особенный день,
потому что вместе с ней приходит постепенно и уверенность, что
самые тяжелые испытания уже точно позади", – отметил он.Чтобы не
потерять хорошую перспективу, открывшуюся перед Украиной, нужно
обеспечить мир, подчеркнул Порошенко. Он добавил, что это
невозможно сделать без высокопрофессиональной армии, "которая
крепко держит оборону на страх агрессору и на покой людям"."Только
посмотрите на этих мужественных воинов. Разве они не внушают веру в
наши Вооруженные силы, надежду на мир и любовь к Украине? Равно как
и уверенность в том, что мы обязательно победим", – заявил
президент.Его жена Марина Порошенко отметила, что "светлое
Воскресение Христа – это праздник веры в победу добра над злом"."В
этот день мы просим Всевышнего наполнить наши сердца чувством
радости, благодати и очищения. Это время, когда надо забыть обиды и
невзгоды. И жить со светлыми мыслями и добрыми намерениями. Пасха
объединяет нас в искренней молитве о мире и спокойствии в Украине.
Пусть чудо Воскресения Христова вдохновляет нас на праведные дела",
– сказала она.Пасха – главный праздник христиан во всем мире.
В этом году христиане восточного обряда отмечают ее 8
апреля.
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