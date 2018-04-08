Чтобы не потерять хорошую перспективу, открывшуюся перед Украиной, нужно обеспечить мир, подчеркнул президент Петр Порошенко. Порошенко: Поздравляю всех и каждого, чьи сердца переполняются радостью в эти замечательные дни долгожданной весны Фото: president.gov.ua "В силу его чрезвычайной значимости этот праздник больше, чем просто церковный. И отмечают его не только христиане и не только верующие. Итак, я поздравляю всех и каждого, чьи сердца переполняются радостью в эти замечательные дни долгожданной весны. Воскресение – это победа жизни над смертью, это победа правды над ложью, победа света над тьмой, победа добра над злом. Это и наша с вами победа над тяжелым экономическим кризисом, который повлекла за собой российская агрессия. В этом году Пасха – это особенный день, потому что вместе с ней приходит постепенно и уверенность, что самые тяжелые испытания уже точно позади", – отметил он.Чтобы не потерять хорошую перспективу, открывшуюся перед Украиной, нужно обеспечить мир, подчеркнул Порошенко. Он добавил, что это невозможно сделать без высокопрофессиональной армии, "которая крепко держит оборону на страх агрессору и на покой людям"."Только посмотрите на этих мужественных воинов. Разве они не внушают веру в наши Вооруженные силы, надежду на мир и любовь к Украине? Равно как и уверенность в том, что мы обязательно победим", – заявил президент.Его жена Марина Порошенко отметила, что "светлое Воскресение Христа – это праздник веры в победу добра над злом"."В этот день мы просим Всевышнего наполнить наши сердца чувством радости, благодати и очищения. Это время, когда надо забыть обиды и невзгоды. И жить со светлыми мыслями и добрыми намерениями. Пасха объединяет нас в искренней молитве о мире и спокойствии в Украине. Пусть чудо Воскресения Христова вдохновляет нас на праведные дела", – сказала она.Пасха – главный праздник христиан во всем мире. В этом году христиане восточного обряда отмечают ее 8 апреля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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