Украинский священник Евгений Заплетюк опубликовал 10 советов по подготовке к Рождеству Христову.

Об этом написал в блоге на сайте "", передает

"Сегодня я бы хотел поговорить с вами о том, как сделать, чтобы Рождественская елка радовала каждого из нас, а праздники стали для нас не только причиной для обжорства и лени, но и источником настоящей сердечной радости. Вашему вниманию десять советов от священника, как лучше только подготовиться к встрече Новорожденного Спасителя", - начал Заплетнюк.

Он предлагает читателю таких 10 советов: посещать церковь каждый день, или максимально часто, прочитать Катехизис или Закон Божий, выучить с семьей значение слова "говение", выключить интернет, пройти медосмотр, пересмотреть бюджет, проведать старых людей, перебрать старую одежду, отправить листовки, найти партнеров для коляды.

Напомни

Сводка.нет - Новости Украины и Мира