|Как подготовиться к Рождеству: 10 советов от украинского священника
|26.12.2017 12:50
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Украинский священник Евгений Заплетюк опубликовал 10 советов по подготовке к Рождеству Христову.
Об этом написал в блоге на сайте "", передает
"Сегодня я бы хотел поговорить с вами о том, как сделать, чтобы Рождественская елка радовала каждого из нас, а праздники стали для нас не только причиной для обжорства и лени, но и источником настоящей сердечной радости. Вашему вниманию десять советов от священника, как лучше только подготовиться к встрече Новорожденного Спасителя", - начал Заплетнюк.
Он предлагает читателю таких 10 советов: посещать церковь каждый день, или максимально часто, прочитать Катехизис или Закон Божий, выучить с семьей значение слова "говение", выключить интернет, пройти медосмотр, пересмотреть бюджет, проведать старых людей, перебрать старую одежду, отправить листовки, найти партнеров для коляды.
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