В субботу, 7 апреля, в одной из квартир на пятидесятом этаже высотки Trump Tower на Манхэттене произошло возгорание, вследствие которого погиб один человек, еще четыре - были травмированы. О чрезвычайной ситуации сообщает CNN .

Согласно обнародованной информации, в результате пожара скончался мужчина, проживающий в квартире, в которой началось возгорание. Он был доставлен в больницу, но медикам не удалось его спасти. Также известно, о четверых пострадавших, которыми стали сотрудники спасательной службы. Они получили травмы, не представляющие угрозы для жизни: у двоих был диагностирован ожог. О чем рассказал начальник службы пожарной охраны мегаполиса Дэниэл Нигро в рамках брифинга.

"Мы еще не знаем, по какой причине произошел пожар", - заявил Нигро. Он также добавил, что никого из членов семьи президента США в помещении на момент инцидента не было. В этом 58-этажном доме находится центр бизнес-империи американского лидера.

В то же время сам Дональд Трамп написал на странице в Twitter, что пожар уже ликвидировали, поблагодарив спасателей за работу.

По словам сына главы США Эрика Трампа, очаг возгорания был в одной из жилых квартир. Сперва пожару присвоили второй уровень сложности, однако вскоре повысили до четвертого. Несколько улиц близко небоскреба были перекрыты в связи с происшествием.

Quite a fire at the top of #trumptower. Lots of fire trucks and police on site. pic.twitter.com/v5T4EgRPbV