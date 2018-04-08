



Відома співачка Аліна Гросу днями випустила доволі відвертий відеокліп із Самвелом Туманяном, переможцем шоу "Топ-модель по-українськи" і сцени, на яких оголені зірки позують у ліжку, викликали чимало домислів та чуток, а "вершиною" стали звістки про те, що наречений Аліни навіть пригрозив їй розривом стосунків.



Втім, співачку це не лякає і у своєму Інстаграмі днями дівчина поділилася ще кількома пікантними кадрами з відео, а також нагадала - симпатичні хлопці були у її відеороботах й раніше.



Допис, поширений ALINA GROSU (@alina_grosu) 3 Кві 2018 р. о 5:53 PDT



Допис, поширений ALINA GROSU (@alina_grosu) 2 Кві 2018 р. о 10:41 PDT



Допис, поширений ALINA GROSU (@alina_grosu) 6 Кві 2018 р. о 7:09 PDT

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