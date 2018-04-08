|Аліна Гросу заінтригувала відвертими світлинами з красенями-хлопцями (ФОТО)
|08.04.2018 08:06
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Відома співачка Аліна Гросу днями випустила доволі відвертий відеокліп із Самвелом Туманяном, переможцем шоу "Топ-модель по-українськи" і сцени, на яких оголені зірки позують у ліжку, викликали чимало домислів та чуток, а "вершиною" стали звістки про те, що наречений Аліни навіть пригрозив їй розривом стосунків.
Втім, співачку це не лякає і у своєму Інстаграмі днями дівчина поділилася ще кількома пікантними кадрами з відео, а також нагадала - симпатичні хлопці були у її відеороботах й раніше.
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