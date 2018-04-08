История христианской Пасхи уходит корнями в иудаизм. Изначально Песах праздновался как праздник весны, пробуждения природы.

Затем в этот день также стали отмечать исход евреев из Египта, пишет со ссылкой на .

Именно накануне и в день иудейского праздника Песах и происходят события, описанные в Новом Завете, — распятие и воскрешение Иисуса Христа. Так Пасха приобрела еще один смысл и значение, уже в христианстве.

Дата Пасхи исчисляется по лунно-солнечному календарю. Это первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. Поэтому дата праздника не постоянная и приходится на промежуток между 4 апреля и 8 мая.

Пасхе предшествует Великий пост – самый строгий и долгий в христианстве, который предполагает отказ от мяса, молока, яиц и даже полное воздержание в некоторые дни. Только в Пасхальное воскресенье можно разговеться – то есть съесть скоромной, непостной еды.

По традиции, в день Пасхи главным блюдом становятся пасхальные куличи – пасхи. Их готовят заранее и несут вместе с другой едой в церковь для освящения.

Самый древний пасхальный обычай – это приветствие «Христос воскрес!», на которое отвечают: «Воистину воскрес!».

По легенде, именно этими словами поприветствовала Мария Магдалина императора Тиберия, когда пришла к нему рассказать о воскрешении Иисуса Христа и подарила ему яйцо. Тиберий ответил, что это так же невероятно, как то, чтобы белое яйцо стало красным. И тут же случилось чудо – яйцо покраснело в руках у Марии Магдалины.

После этих слов у христиан принято целоваться, что символизирует любовь и примирение. На Пасху все угощают друг друга, кормят бедняков и бездомных, дарят подарки.

Первое блюдо, которое едят за праздничным столом, это яйцо. Раскрашенные и расписанные яйца являются важным пасхальным символом, означающим воскрешение и начало новой жизни.

Дети играют в игру «битки», выясняя, чье яйцо окажется крепче. Подготовка пасхальных яиц – это целое искусство. Яйца можно окрашивать, чаще только это делают при помощи луковой шелухи. Писанки – это тончайшей работы роспись, в ней используют традиционные символы – звезда, крест, солнце, каждый из которых несет определенный смысл и пожелание.

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