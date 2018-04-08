Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель высказала соболезнования из-за инцидента, который произошел в центральном районе Мюнстера в субботу, 7 апреля. Об этом сообщила пресс-служба главы Кабинета министров Германии.

По словам Меркель, правительство постарается сделать все возможное для расследования аварии.

“Будет сделано всё возможное для расследования происшествия, а также для поддержки пострадавших и их близких. Спасибо оперативным службам, действующих на месте”, - прокомментировала происшествие Меркель.

Она утверждает, что в нынешнее время пребывает в тесном контакте с министром внутренних дел Хорстом Зеехофером, а также с властью Мюнстера.

Как сообщал svodka.net, центральном районе города Мюнстер в Германии грузовой автомобиль врезался в толпу случайных прохожих. Предполагаемый преступник покончил жизнь самоубийством прямо на месте инцидента.

Позже стало известно, что вследствие наезда фуры на толпу в центре немецкого города Мюнстер погибли, как минимум, четыре человека . В числе погибших - трое случайных прохожих, а также водитель.

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