|Меркель прокомментировала смертельный инцидент в Мюнстере
|08.04.2018 08:24
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Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель высказала соболезнования из-за инцидента, который произошел в центральном районе Мюнстера в субботу, 7 апреля. Об этом сообщила пресс-служба главы Кабинета министров Германии.
По словам Меркель, правительство постарается сделать все возможное для расследования аварии.
“Будет сделано всё возможное для расследования происшествия, а также для поддержки пострадавших и их близких. Спасибо оперативным службам, действующих на месте”, - прокомментировала происшествие Меркель.
Она утверждает, что в нынешнее время пребывает в тесном контакте с министром внутренних дел Хорстом Зеехофером, а также с властью Мюнстера.
Как сообщал svodka.net, центральном районе города Мюнстер в Германии грузовой автомобиль врезался в толпу случайных прохожих. Предполагаемый преступник покончил жизнь самоубийством прямо на месте инцидента.
Позже стало известно, что вследствие наезда фуры на толпу в центре немецкого города Мюнстер погибли, как минимум, четыре человека. В числе погибших - трое случайных прохожих, а также водитель.
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