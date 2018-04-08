После пожара в Кемерове сразу стало понятно, что российские власти начнут в этой ситуации действовать по принципам «бандитского государства», пишет со ссылкой на .

Такое мнение в комментарии журналисту Матвею Ганапольскому высказал украинский пранкер Евгений Вольнов, настоящее имя которого — Никита Кувиков.

В Вольнова обвиняют в том, что он пытался заработать себе славу на трагедии. Сам пранкер говорит, что хотел продемонстрировать реалии путинского режима.

«Мой вклад в эту ситуацию был в том, чтобы показать, как при помощи одного имени администрации президента можно творить все что угодно. Можно убирать игрушки и цветы. Люди стояли вокруг этих лавочек, приходили клали цветы и игрушки и плакали. А люди, которым я позвонил и сказал, что я из администрации президента, не обращая ни на что внимания, просто подошли и начали собирать это в мусорные пакеты», — заявил Вольнов.

Пранкер отметил, что брал самые нелепые идеи, но люди сразу же соглашались на его предложения.

По его словам, после его звонка сотрудник морга согласился ничего не говорить журналистам, похоронные службы и священник обещали дать откат за организацию похорон, а в детском доме были готовы предоставить детей, которых из горящего торгового центра якобы «вывел» сам Путин.

Пранкер утверждает, что директор детского дома согласилась без колебаний, пообещав, правда, согласовать этот вопрос с руководством.

«Эта ситуация ее никак не поразила. Это доказывает, что в России все прогнило настолько, что по телефону можно решать все что угодно, начиная от сокрытия количества трупов до откатов на гробы и отпевания», — заявил Вольнов.

Он говорит, что его основная задача заключалась в том, чтобы показать, насколько прогнила политическая система в России.

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