Американская развлекательная компания Netflix планирует отозвать фильмы собственного производства от участия в официальной программе Каннского фестиваля по причине спора с директором кинофестиваля. О вероятном исходе пишет The Hollywood Reporter .

По информации издания, Netflix может принять такое решение из-за заявления директора кинофестиваля Тьерри Фремо о том, что он не будет допускать к участию картины компании, пока они не будут презентованы в кинотеатрах Франции.

Так, между кинематографических картин Netflix, которые могут отозвать от фестиваля - "Норвегия" Пола Гринграсса, "Держи темноту" Джереми Солнье и "Другая сторона ветра" Орсона Уэллса. Однако финальное решение компании об участии фильмов будет принято до 12 апреля, когда фестиваль представит официальную программу.

Как сообщал svodka.net, психологический триллер иранского кинорежиссера Асгара Фархади под названием "Все знают", в котором снялись Хавьер Бардем, Пенелопа Крус и Рикардо Дарин откроет нынешний Каннский кинофестиваль .

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