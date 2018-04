At 20:22 on Saturday 7th April a helicopter dropped a barrel bomb that contained a chemical agent in Douma, an enclave in Eastern Ghouta. 40 people, largely children and women, have been killed with hundreds being treated at medical centers. #Noimpunity. pic.twitter.com/Te919FoSia

Les familles entières ont été étouffées dans les caves ,attaques de gaz toxique , le bilan initial de 70 ont été tués et des centaines de blessures . les casques blancs essaient de sauver les victimes #Douma #doumasoffucatinfg pic.twitter.com/ZqpD9IpXad

#Doğu_gota #Doma'da yeni bir soykırım, bugün 2. Kimyasal ve zehirli saldırmalarından dolayı 1000 lerce yaralı ve 100 lerce şehit belirlendi.#beyaz_şapkalılar hala sivilleri kurtarmaya çalışmaktadır. pic.twitter.com/GIsEDB57AF

A new #Chemical massacre in #Syria was committed, this time in #Douma_city,75 civilians were suffocated till death & 1000 suffocation cases, by a barrel was dropped by #Assad helicopters around 9:00pm contains the toxic #Sarin gas, some activists reached bodies in some basements pic.twitter.com/sLvAl8ZwV8

