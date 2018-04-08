Волонтерская организации "Белые шлемы" сообщает, что число погибших в результате химической атаки в Восточной Гуте может достигать 100 человек. В результате химатаки пострадали сотни человек Фото: EPA (архив) Волонтерская организации "Белые шлемы" написала в Twitter, что вертолет сбросил бочку с химическим веществом на город Дума в сирийской провинции Восточная Гута.Отмечалось, что 40 человек, в основном дети и женщины, погибли, еще сотни пострадали. At 20:22 on Saturday 7th April a helicopter dropped a barrel bomb that contained a chemical agent in Douma, an enclave in Eastern Ghouta. 40 people, largely children and women, have been killed with hundreds being treated at medical centers. #Noimpunity. pic.twitter.com/Te919FoSia — The White Helmets (@SyriaCivilDef) 7 квітня 2018 р. Позже организация сообщила, что количество погибших увеличилось до 70.Целые семьи нашли задушенными подвалах. Les familles entières ont été étouffées dans les caves ,attaques de gaz toxique , le bilan initial de 70 ont été tués et des centaines de blessures . les casques blancs essaient de sauver les victimes #Douma #doumasoffucatinfg pic.twitter.com/ZqpD9IpXad — The White Helmets (@SyriaCivilDef) 7 квітня 2018 р. В одном из последних твитов "Белые шлемы" сообщили, что количество погибших достигает 100 человек, еще 1000 пострадали. #Doğu_gota #Doma'da yeni bir soykırım, bugün 2. Kimyasal ve zehirli saldırmalarından dolayı 1000 lerce yaralı ve 100 lerce şehit belirlendi.#beyaz_şapkalılar hala sivilleri kurtarmaya çalışmaktadır. pic.twitter.com/GIsEDB57AF — beyaz şapkalılar (@beyazapkallar1) 7 квітня 2018 р. Организация "Медиа-центр Гуты" написала в Twitter, что в результате химатаки с использованием зарина погибли 75 мирных жителей, еще 1000 пострадали.Отмечается, что вертолет, который сбросил на Думу бочку с химвеществом, принадлежал сирийским войскам. A new #Chemical massacre in #Syria was committed, this time in #Douma_city,75 civilians were suffocated till death & 1000 suffocation cases, by a barrel was dropped by #Assad helicopters around 9:00pm contains the toxic #Sarin gas, some activists reached bodies in some basements pic.twitter.com/sLvAl8ZwV8 — Ghouta Media Center (@Ghouta_GMC) 7 квітня 2018 р. Представитель базирующегося в США Союза медицинских благотворительных организаций сообщила BBC, что в больнице в Дамаске подтвердили гибель 70 человек.По ее словам, люди поступают с судорогами, у них изо рта идет пена. Это может свидетельствовать об отравлении нервно-паралитическим газом или смесью нервно-паралитического газа и хлорина, сказала представитель союза.Дума является последним городом в Восточной Гуте, который удерживают повстанцы. Город находится в осаде сирийских правительственных сил, поддерживаемых Россией. BBC отмечает, что 6 апреля Думу начали интенсивно бомбить после того, как сорвались переговоры между повстанцами и представителями России. Коалиция сирийских повстанцев "Джейш аль-Ислам" хотела добиться, чтобы ее членам разрешили остаться в Думе в качестве местных сил безопасности.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана.В опубликованном 6 сентября 2017 года докладе учрежденной ООН независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирии говорится, что правительственные силы "продолжали использовать химическое оружие против гражданских лиц в районах, находящихся под контролем оппозиции"."Самым серьезным инцидентом" эксперты назвали химическую атаку в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) в апреле, когда погибло не менее 83 человек, в том числе 28 детей и 23 женщины. Организация по запрещению химического оружия установила, что в Идлибе был применен зарин или его аналог. Сирийские власти часто отрицали использование химического оружия в ходе конфликта.24 февраля 2018 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая содержит призыв ко всем сторонам конфликта в Сирии немедленно прекратить военные действия по всей стране, чтобы можно было беспрепятственно направить гуманитарную помощь и эвакуировать больных и раненых. Несмотря на это, боевые действия в Восточной Гуте продолжаются.31 марта в минобороны России заявили, что провинцию покинуло более 150 тыс. человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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