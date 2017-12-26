Святошинский районный суд Киева продолжил судебное заседание по делу об обвинении пятерых экс-"беркутовцев" в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года, передает корреспондент В суде сейчас идет допрос активистов, пострадавших от действий правоохранителей. Как сообщал в мае 2015 года Святошинский суд начал рассмотрение по существу дела против пяти экс-беркутовцев: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в ​​Киеве в феврале 2014 года. Пяти бывшим беркутовцам инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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