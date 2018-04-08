Окружение президента Соединённых Штатов не заинтересовано в торговых войнах и будет стремиться к переговорам, даже несмотря на жесткие заявления Дональда Трампа. Об этом заявил журналистам Кент Калдер, который возглавляет американский Центр исследований Восточной Азии имени Эдвина Райшауера, передает со ссылкой на ТАСС.

“Не думаю, что население какой-либо отдельно взятой страны хочет противостояния в сфере торговли. И даже власть Трампа будет предпочитать переговоры торговым войнам, к которым в сложившейся ситуации никто не стремится”, - рассказал он на пресс-конференции в ходе Азиатского экономического форума в Боао.

Калдер отметил, что конфликт не должен приобрести националистический оттенок. “В нынешней ситуации это будет очень опасно”, — пояснил он.

Эксперт добавил, что у Вашингтона и Пекина по-прежнему есть время для того, чтобы не допустить ухудшения международной обстановки — до того момента, как протекционистские пошлины США вступят в силу и приведут к всплеску протекционизма в мире.

“Пекину и Вашингтону предстоит период интенсивных переговоров, для проведения которых козыри имеются в равной степени у Соединенных Штатов и Китая”, — резюмировал Калдер. По его словам, китайско-американские торговые войны могут взорваться не ранее, чем в конце мая, а до этого у обеих сторон еще есть время, чтобы улучшить ситуацию.

Напомним, 8 марта 45-й президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной — на ввоз алюминия. При этом из списка были исключены ряд стран — Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея и страны ЕС, окончательное решение по которым должно быть принято до 1 мая.

В свою очередь таможенная комиссия по тарифам китайской Государственного совета приняла решение ввести повышенные пошлины на 128 наименований товаров, импортируемых в Китай из Соединенных Штатов.

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