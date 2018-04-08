Мюнхенская “Бавария” разгромила “Аугсбург” в матче 29-го тура Бундеслиги и досрочно обеспечила себе победу в турнире, сообщает со ссылкой на сайт клуба.

На первых минутах встречи “баварцы” пытались наладить привычное владения мячом, но агрессивный соперник это сделать не позволял. Раз за разом хозяева поля на скорости проходили через линии мюнхенцев, пытаясь доказать каждый контрвыпад до завершающего удара. На 18-й минуте тактика “швабов” принесла плоды Кордова нанес удар по воротам, Ульрайх парировал мяч, но тот от лица Зюле влетел в сетку ворот.

Поведя в счете, хозяева продолжили действовать агрессивно, и не думая о том, чтобы сесть в оборону и попробовать сыграть на удержание счета. Поплатился “Аугсбург” на 32 и 38 минутах. По истечении получаса игры “баварцы” нанесли первый удар по воротам, который увенчался голом — Толиссо после красивой комбинации поразил сетку ворот ударом головой. Впоследствии Бернат в штрафной остроумно отпасовал пяткой на капитана сборной Колумбии Хамеса, который с близкого расстояния четко реализовал момент — 2:1.

Второй тайм начался с того, на чем закончился первый: “Бавария” владела мячом, “Аугсбург” глубоко располагался на своей половине поля. По истечении часа игра практически полностью переместилась на половину поля “Аугсбурга”. На 62-й минуте Арьен Роббен по большому счету снял все вопросы о победителе: голландец на линии штрафной получил передачу от Хамеса и коронной левой послал мяч в ворота. На 87-й минуте Сандро Вагнер установил окончательный счет на табло — 4:1.

Таким образом, “Бавария” в Аугсбурге оформила шестой чемпионский титул подряд и теперь может полностью сосредоточиться на Лиге чемпионов и предстоящем полуфинале Кубка Германии.

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