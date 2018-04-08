На протяжении Пасхальной ночи президент Украины Петр Порошенко с первой леди страны Мариной Порошенко и детьми посетил праздничные богослужения в нескольких храмах и церквях столицы. Об этом сообщила пресс-служба Администрации президента.

Так, во Владимирском кафедральном соборе семья Порошенко вместе с Патриархом Киевским и всей Руси-Украины Филаретом, настоятелем храма протоиереем Борисом и верующими прошла Крестным ходом, в конце которого прошло Пасхальное богослужение, проведенное предстоятелем УПЦ-КП.

Также семья главы государства побывала в Монастыре Святого Василия Великого Украинской греко-католической церкви, в котором состоялась праздничная Пасхальная Святая Литургия.

По завершению службы, президент с семьей присоединился к праздничной литургии прихожан священный Успенской Киево-Печерской Лавры, где службу правил предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий. В каждой церкви президент поздравил верующих с праздником Пасхи, а также Воскресением Христовым.

Как сообщал svodka.net, 7 апреля, в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь в 14:16 по киевскому времени. В ходе схождения Благодатного огня звучали молитвы на разных языках, а верующие приветствовали другу друга словами "Христос Воскресе!" - "Воистину Воскресе".

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