Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, которого признали виновным в коррупции, несмотря на протесты сторонников, охотно сел в полицейскую машину. Сторонники да Силвы пытались помешать ему уехать Фото: ЕРА Да Силва укрывался вместе со своими сторонниками в здании профсоюза металлургов, расположенного рядом с Сан-Паулу. Вечером в субботу он пешком вышел из здания и добровольно сел в машину федеральной полиции.Отмечается, что экс-президенту удалось сдаться полиции со второй попытки. Незадолго до этого он пытался покинуть здание профсоюза, однако сторонники да Силвы окружили ворота и не дали полицейской машине уехать. Президент вышел из машины и вернулся в здание профсоюза. Полиция предъявила протестующим ультиматум, и после переговоров они дали возможность экс-президенту уехать.Экс-президента да Силву арестовали 4 марта 2016 года по подозрению в получении поощрений на строительство ранчо и пляжного дома от ряда строительных компаний, деятельность которых в рамках операции расследуют правоохранители. Экс-глава Бразилии отрицал все обвинения.12 июля 2017 года да Силву признали виновным в коррупции и отмывании денег и приговорили к девяти с половиной годам тюрьмы. В январе 2018 года приговор ужесточили до 12 лет. 5 апреля главный суд Бразилии отклонил апелляцию адвокатов да Силвы, просивших отсрочить наказание бывшему президенту. Ему дали 24 часа, чтобы охотно сдаться правоохранителям.Да Силва занимал президентский пост с 1 января 2003 года по 1 января 2011 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки коррупции виновным полиции дали силвы Теги: мир