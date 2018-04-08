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Бывший президент Бразилии да Силва сдался полиции
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08.04.2018 08:47
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Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, которого
признали виновным в коррупции, несмотря на протесты сторонников,
охотно сел в полицейскую машину. Сторонники да Силвы пытались
помешать ему уехать Фото: ЕРА Да Силва укрывался вместе со своими
сторонниками в здании профсоюза металлургов, расположенного рядом с
Сан-Паулу. Вечером в субботу он пешком вышел из здания
и добровольно сел в машину федеральной полиции.Отмечается, что
экс-президенту удалось сдаться полиции со второй попытки. Незадолго
до этого он пытался покинуть здание профсоюза, однако сторонники да
Силвы окружили ворота и не дали полицейской машине
уехать. Президент вышел из машины и вернулся в здание
профсоюза. Полиция предъявила протестующим ультиматум, и после
переговоров они дали возможность экс-президенту
уехать.Экс-президента да Силву арестовали 4 марта 2016
года по подозрению в получении поощрений на строительство
ранчо и пляжного дома от ряда строительных компаний, деятельность
которых в рамках операции расследуют правоохранители. Экс-глава
Бразилии отрицал все обвинения.12 июля 2017 года да Силву
признали виновным в коррупции и отмывании денег и приговорили
к девяти с половиной годам тюрьмы. В январе 2018 года приговор
ужесточили до 12 лет. 5 апреля главный суд
Бразилии отклонил апелляцию адвокатов да Силвы, просивших
отсрочить наказание бывшему президенту. Ему дали 24 часа, чтобы
охотно сдаться правоохранителям.Да Силва занимал президентский пост
с 1 января 2003 года по 1 января 2011 года.
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