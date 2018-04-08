На период празднования Пасхи, начиная с 9 часа 7 апреля по 9:00 10 апреля, подразделения ГСЧС работают в усиленном режиме несения службы. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧСУкраины, передает

"Усиленная готовность сил и средств Службы к реагированию на чрезвычайные ситуации объясняется тем, что празднование Пасхи связано с массовым использованием открытого огня, в частности свечей и лампадок, во время богослужений", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в этот период будет осуществляться усиленный мониторинг пожарной и техногенной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. Всего на круглосуточном дежурстве находятся около 7000 спасателей и более 2000 единиц техники ГЧСЧ, а в случае необходимости силы будут увеличены до 14 тысяч человек личного состава и около 4 тысяч единиц техники.

Кроме того, организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Национальной полиции Украины, региональными службами гражданской защиты по вопросам техногенной и пожарной безопасности на объектах, задействованных в проведении мероприятий по празднованию Пасхальных праздников, и в случае совместных действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и опасных событий.

Также в готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ГосЧС, а именно самолет Ан-26 и вертолет "Еврокоптер".

Как сообщал сегодня, 8 апреля, христиане восточного обряда празднуют Пасху.

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