. Международный валютный фонд не будет отменять требование о приведении цены на газ до рыночного уровня. Возможен вариант лишь того, что решение будет отложено еще на некоторое время. Для МВФ это вопрос является принципиальным с точки зрения того, способна ли Украина проводить системные реформы и можно ли в таком случае продолжать программу сотрудничества. Об этом в комментарии сообщил знаток Экономического дискуссионного клуба, прежний руководитель департамента министерства экономического развития и торговли Евгений Олейников.

“Вариант того, что МВФ разрешит Украине не поднимать цены на газ (требование о приведении цены на газ до рыночного уровня — ред.), маловероятен, по крайней мере, в контексте окончательного решения этого вопроса. Я допускаю, что МВФ может пойти на промежуточное решение по принципу „давайте его еще отодвинем, договоримся, на год на два“, но чтобы МВФ вообще закрыл этот вопрос и отменил это требование, то такого не будет по нескольким причинам”, — отметил Олейников.

Он прокомментировал заявления о нахождении баланса интересов кредитора и населения, а также значения для МВФ решения Стокгольмского арбитража. (Напомним, Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с бизнесом заявил, что решение Стокгольмского арбитража и изменение ценового паритета — новые обстоятельства, которые надо учесть при обсуждении требования МВФ повысить цену на газ. Он также отметил, что участники переговоров приложат максимум усилий для того, чтобы найти баланс между необходимостью сотрудничества с кредиторами и интересами украинских домохозяйств, — ред.).

“Дело в том, что МВФ будет оценивать ситуацию в комплексе. Политические заявления руководителей нашей страны о победе в арбитраже его не интересуют, а интересует реальность поступления средств. А чтобы эти средства стали реальностью, их нужно взыскать. А это не такой и быстрый процесс, как нам его пытаются представить, потому что „Газпром“ может очень серьезно и длительное время блокировать обращения взыскания на его активы”, — обратил внимание экономист.

При этом, как добавил он, платить за газ нам нужно сейчас. И это то, о чем говорит МВФ.

“Более того, как мы помним, на данном этапе Россия вообще отказалась поставлять нам газ. Ведь по решению Стокгольма мы должны были заключить дополнения к контракту, но не сделали этого. На данном этапе происходит процесс, когда мы не можем согласовать с “Газпромом” позиции, то есть теперь эти позиции должен снова согласовать арбитраж, написав сам и утвердив это дополнение к контракту, раз стороны не пришли к соглашению. Пока этого не произошло, мы покупаем газ не то, что не дешевле, а покупаем его дороже, о чем заявлял сам “Нафтогаз”, — отметил Олейников.

Эксперт уточнил, что все это в совокупности приводит к ситуации, когда “МВФ говорит, что до тех пор, пока вы не определитесь с простой формулой: сколько газ стоит для вас на рынке, столько он должен стоить и для потребителя, вы постоянно будете сталкиваться с проблемой финансового дисбаланса”.

“А конечная цель МВФ — это сбалансированность финансовой системы. Поэтому я не вижу перспектив урегулирования этого вопроса так, чтобы МВФ просто отказался от этих требований или начал снижать на постоянной основе. Временно — да, компромисс на какой-то период да, но для окончательного отказа причин нет”, — подчеркнул специалист.

Олейников также обратил внимание на еще один фактор, который нужно учитывать, и назвал принципиальное отличие ситуации, которая сложилась сейчас.

“Раньше всегда был вопрос конкретной цены — МВФ требовал установить цену на уровне рынка. Мы барахтались и потом делали какое-то повышение, это было конкретное повышение на какую-то определенную цифру. Сейчас же, в рамках программы МВФ, было принято постановление правительства, которое вводит автоматический режим. Цена должна была повышаться не произвольно (по решению правительства), а пересчитываться по формуле, а правительство своим постановлением утверждать результат этого пересчета. Но с прошлого года правительство просто этого не делает. А это уже принципиально другая ситуация. Получается, что правительство Украины отказывается выполнять собственное нормативное решение. Поэтому о каких реформах может идти речь, если даже принятые решения правительство просто отказывается выполнять”, — сказал он.

По словам экономиста, это ставит МВФ в совершенно другую позицию.

“Одно дело, когда мы торгуемся по поводу какого-то отдельного вопроса, другое — когда ставится под вопрос сама готовность выполнять принятые в рамках той же программы с МВФ решения. Получается, что сегодня вы законы или подзаконные акты принимаете, мы вас кредитуем, а завтра — вы просто посчитали, что вам не выгодно их выполнять и перестает это делать. С системными реформами у МВФ, я думаю, это ассоциируется очень слабо. Поэтому этот вопрос будет стоять очень серьезно. МВФ говорит, что готов подождать с рынком земли, по Антикоррупционному суду возможны варианты. Но вот цена на газ — это принципиально. Принципиальность заключается в том, что вы приняли постановление, приняли норму, и вы ее не выполняете. А как тогда дальше вести программу? Поэтому вопрос очень серьезный, и деньги играют далеко не главную роль. Здесь для МВФ на первый план выходит действительно принципы, на которых они работают с другими государствами”, — заключил Олейников.

Напомним, Международный валютный фонд 30 марта заявил, что Украина должна выполнять обещания по согласованию цен на газ с рыночной в рамках программы кредитования в размере 17,5 млрд долларов.

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