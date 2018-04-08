прежний сотрудник британской аналитической компании Cambridge Analytica Кристофер Уайли считает, что собранная ею информация о пользователях Facebook может храниться в разных частях мира, включая Россию. С таким утверждением он выступил в интервью телеканалу NBC, передает .

По словам Уайли, сейчас сложно сказать, какой круг людей имело возможность ознакомиться с указанными данными. “Что касается того, сколько людей имели доступ к информации Facebook или производным от неё, я сказать не могу, поскольку этих людей было много”, — констатировал он. Уайли не исключил, что Cambridge Analytica получила личные данные более 87 млн ​​пользователей Facebook. “Может быть больше, абсолютно точно”, — отметил он.

По версии экс-сотрудника Cambridge Analytica, информация “может храниться в разных частях мира, включая Россию, учитывая тот факт, что профессор, который отвечал за обработку данных, ездил то в Соединённое Королевство, то в Россию”.

На вопрос о том, может ли, по его мнению, Facebook в настоящее время проверить, какой именно объем данных был получен Cambridge Analytica, Уайли ответил: “К сожалению, проверить очень трудно. Я знаю, что в Facebook сейчас начали принимать меры, чтобы это исправить, чтобы выяснить, у кого был доступ к данным, которые они могли попасть”. Однако получить окончательный ответ, по его словам, очень сложно.

Напомним, британская аналитическая компания Cambridge Analytica вмешивалась в ход выборов по всему миру, прибегая к взяткам и распространению негативной информации о кандидатах в интернете. Ранее газета The New York Times сообщила, что британской фирме удалось собрать личные данные более чем 90 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

В Украине только 24% пользователей интернета пользуются соцсетями Facebook — меньше только в России, Беларуси, Молдове и Ватикане.

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