Если информация о химической атаке в сирийской Думе подтвердится, международное общество должно отреагировать, заявили в Госдепе США. Представитель ведомства Хизер Нойерт отметила, что почти год назад, 4 апреля 2017 года, войска президента Сирии Башара Асада осуществили химатаку с использованием зарина в Хан-Шейхуне, в результате которой погибло примерно 100 человек. Госдеп: Защищая свою союзницу Сирию, Россия нарушила свои обязательства перед Организацией Объединенных Наций в качестве гаранта Фото: ЕРА Источники и медики на местах сообщают о большом количестве жертв, в том числе между семей, которые прятались в убежищах, отметила Нойерт. Если эта информация подтвердится, она требует немедленного реагирования со стороны международного сообщества, заявила представитель Госдепа.Она подчеркнула, что сирийский режим уже не раз использовал химическое оружие против граждан страны. Почти год назад, 4 апреля 2017 года года, войска президента Башара Асада провели атаку с использованием зарина на Хан-Шейхун (провинция Идлиб), в результате которой погибло около 100 сирийцев."Режим Асада и его сторонники должны должны быть привлечены к ответственности, а любые дальнейшие нападения немедленно предотвращаться. Россия с ее непоколебимой поддержкой режима в конечном итоге несет ответственность за эти жестокие атаки, нацеленные на бесчисленное количество мирных жителей и удушение наиболее уязвимых общин Сирии химическим оружием. Защищая свою союзницу Сирию, Россия нарушила свои обязательства перед Организацией Объединенных Наций в качестве гаранта", – заявили в Госдепе.Волонтеры и спасатели сообщили, что 7 апреля вертолет сбросил бочку с химическим веществом на город Думу в Восточной Гуте, в результате химатаки погибли от 70 до 100 человек.Дума является последним городом в Восточной Гуте, который удерживают повстанцы. Она находится в осаде сирийских правительственных сил, поддерживаемых Россией.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана.В опубликованном 6 сентября 2017 года докладе учрежденной ООН независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирии говорится, что правительственные силы "продолжали использовать химическое оружие против гражданских лиц в районах, находящихся под контролем оппозиции"."Самым серьезным инцидентом" эксперты назвали химическую атаку в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) в апреле, когда погибло не менее 83 человек, в том числе 28 детей и 23 женщины. Организация по запрещению химического оружия установила, что в Идлибе был применен зарин или его аналог. Сирийские власти часто отрицали использование химического оружия в ходе конфликта.24 февраля 2018 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая содержит призыв ко всем сторонам конфликта в Сирии немедленно прекратить военные действия по всей стране, чтобы можно было беспрепятственно направить гуманитарную помощь и эвакуировать больных и раненых. Несмотря на это, боевые действия в Восточной Гуте продолжаются.31 марта в минобороны России заявили, что провинцию покинули более 150 тыс. человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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