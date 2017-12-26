Агентство опирается на данные лондонского Центра исследований проблем экономики и бизнеса (CEBR).

Китай станет мировым лидером по объему ВВП в долларовом выражении, опередив США, к 2032 году, информирует еizvestia.com.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные лондонского Центра исследований проблем экономики и бизнеса (CEBR).

При этом отмечается, что в четверке крупнейших экономик мира также будут Индия и Япония, что свидетельствует о постоянном наращивании экономического потенциала странами Азии.

Таким образом, первая десятка лидеров по объему ВВП к 2032 году будет выглядеть следующим образом: Китай, США, Индия, Япония, Германия, Бразилия, Великобритания, Южная Корея, Франция, Индонезия.

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Как считают эксперты CEBR, Индия уже в 2018 году обгонит Великобританию и Францию, заняв пятое место по размеру ВВП в долларовом выражении.

К 2027 году Индия переместится на третье место, обогнав Германию. В следующем году в первую десятку стран по объему ВВП войдут: США, Китай, Япония, Германия, Индия, Франция, Великобритания, Бразилия, Италия, Канада.

Однако к 2027 году из первой десятки выйдет Италия, а вместо нее на девятом месте разместится еще одна азиатская страна — Южная Корея.

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