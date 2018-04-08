Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сдался правоохранительным органам страны для старта отбывания наказания по делу о коррупции. Такую информацию в прямом эфире представил телеканал Globo .

В соответствии с информацией канала, кортеж Федеральной полиции который забрал экс-президента страны из профсоюза металлургов в штате Сан-Паулу, состоял из 15 машин. Маршрут, по которому бывшего главу государства доставят для отбывания срока, не сообщается для обеспечения безопасности.

В то же время телеканал утверждает, что Луис Инасиу Лула да Силва вскоре пройдет медицинское обследование, обязательное для каждого заключенного, приступающего к наказанию. В нынешнее время устанавливается учреждение, в котором оно пройдет.

Как сообщал svodka.net ранее, 28 марта, в южной части Бразилии обстреляли два из трех автобусов кортежа экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы. Кортеж, который двигался из города Кедас-ду-Игуасу и Ларанджейрас-ду-Сул, расстреляли более трех раз.

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