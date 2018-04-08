В частном доме в Днепропетровской области произошел взрыв самодельного взрывного устройства, замаскированного под бытовой электроприбор. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, передает

"Сегодня в Днепропетровской области произошло жестокое убийство женщины. Утром в дежурную часть отдела полиции от диспетчера службы ГСЧС поступило сообщение, что в частном доме произошел взрыв газа и обнаружен труп женщины-владелицы 1972 г.р., с множественными осколочными ранениями лица и рук", - говорится в сообщении.

Так, в руках женщины сработало самодельное взрывное устройство, замаскированное под бытовой электроприбор.

"Внутри него находился, вероятно, корпус гранаты с электродетонатором, который, в свою очередь, был подключен к проводам питания прибора", - написал Аброськин.

Во время проведения необходимых мероприятий было установлено, что в начале марта во дворе своего дома женщина вместе с мужем нашли пакет с электрическим бытовым прибором и еще некоторыми вещами. Они осмотрели пакет и решили оставить его себе.

"Скорее только, сегодня утром женщина решила воспользоваться бытовым электроприбором, присоединила его к электросети и в это время раздался взрыв", - отметил заместитель председателя Нацполиции.

В настоящее время полиция проводит мероприятия, направленные на установление лица, которое изготовило устройство, а также выяснение, было ли это направлено на лишение жизни именно этой женщины.

Напомним, сотрудники Нацполиции в Днепре задержали киллера, который разыскивался странами Евросоюза за организацию и покушение на умышленное убийство.

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