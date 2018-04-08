Среди пользователей сети популярным становится кот из Швейцарии породы канадский сфинкс по кличке Эрдан, пишет life.ru .

Интересную мордочку Эрдана сравнивают с набирающим слава угрюмым псом Гизмо. У него такое выражение, будто на глаза котику лучше не попадаться. Эрдан напоминает человека, который не рад всему происходящему в жизни. Складки кожи ла мордочке кота напоминают мозг.

Возраст злого Эрдана - пять лет, он живет на территории Швейцарии. По словам хозяйки, несмотря на угрюмый вид, на самом деле, кот очень милый и добрый.

"Когда я впервые увидела его, он украл моё сердце. Его морщинистая розовая кожа прекрасна, как персик, а бирюзовые глаза - словно океан", - признается она. В социальной сети Instagram его прозвали Голым котом, у Эрдана много подписчиков, и даже появились фанаты. Его любимое занятие - сидеть на подоконнике и наблюдать за птичками на улице, а также обниматься с хозяйкой.

"Когда люди видят его на фото, они считают Эрдана безобразным. Но стоит им встретиться в реальной жизни - они находят его добрым, милым и прекрасным", - утверждает хозяйка.

Как сообщал svodka.net, друзья кот Балу и пес Генри из штата Колорадо США прославились на весь мир , благодаря дружбе и общим походам в горы с хозяевами, которые завели для питомцев отдельный аккаунт в Instagram, собравший более полмиллиона подписчиков.

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