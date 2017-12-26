В ходе оформления автомобиля водитель неожиданно совершил маневр и,
набирая скорость, пытался покинуть пункт пропуска "Бачевск",
отметили в Госпогранслужбе. Пограничники заблокировали авто
нарушителя Фото: dpsu.gov.ua Около 17 часов в пункт пропуска прибыл
автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился мужчина 1972 года
рождения. В ходе оформления транспортного средства сотрудниками
Госфискальной службы водитель вдруг совершил маневр и, набирая
скорость, пытался покинуть пункт пропуска, отметили в
ведомстве.Пограничники сумского отряда использовали средства
принудительной остановки авто и блокировали нарушителя.На мужчину
составлены протоколы об административном правонарушении за
"нарушение режима в пункте пропуска и злостное неповиновение
законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника
Госпогранслужбы".
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