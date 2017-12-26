В ходе оформления автомобиля водитель неожиданно совершил маневр и, набирая скорость, пытался покинуть пункт пропуска "Бачевск", отметили в Госпогранслужбе. Пограничники заблокировали авто нарушителя Фото: dpsu.gov.ua Около 17 часов в пункт пропуска прибыл автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился мужчина 1972 года рождения. В ходе оформления транспортного средства сотрудниками Госфискальной службы водитель вдруг совершил маневр и, набирая скорость, пытался покинуть пункт пропуска, отметили в ведомстве.Пограничники сумского отряда использовали средства принудительной остановки авто и блокировали нарушителя.На мужчину составлены протоколы об административном правонарушении за "нарушение режима в пункте пропуска и злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Госпогранслужбы". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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