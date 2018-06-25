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- Олег Сенцов чемпионат мира по футболу
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Сенцов невольно стал символом того, как России сопротивляются сами
русские, считает журналист и телеведущий Павел Казарин." ,
"keywords": "Россия, Крым, Украина, оккупация, крымские татары,
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- ГОРДОН
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- Блоги
-
- Павел Казарин
- Сенцов для российского мифа о Крыме оказывается опаснее
крымских татар. Парень с русской фамилией против прихода
России
Журналист, обозреватель проекта "Крым.Реалии" и ведущий
телеканала ICTV.
все материалы автора →
Сенцов для российского мифа о Крыме оказывается опаснее
крымских татар. Парень с русской фамилией против прихода
России
Сегодня 13.09 | комментариев: Для Украины в тюрьме сидит режиссер
Олег Сенцов. Россия уверяет всех, что в тюрьме сидит террорист Олег
Сенцов. Но особенность еще и в том, что в колонии за Полярным
кругом сидит парень с русской фамилией.Это важный момент. Потому
что Россия давно сложила свой собственный миф о Крыме. В котором
полуостров – это "исконно русская земля". Жемчужина в короне
империи. Мечта о южных морях. Непотопляемый авианосец. Два
города-героя. Две обороны Севастополя. Южная резиденция царей и
писательская муза.Вся история аннексии Крыма для РФ – это про
"возвращение домой". Про массовый переход на сторону Москвы
украинских частей и тотальное согласие крымских улиц.Именно этими
аргументами Россия оправдывает смену флагов на полуострове. Именно
ими она парирует обвинения в оккупации. Раз за разом уверяет всех в
самостоятельности сделанного Крымом выбора. И есть только
единственное "но". Сенцов.Потому что он невольно стал разрушителем
этого мифа. Оказался олицетворением сопротивления, причем
сопротивления деятельного. И то, что его дело сфабриковано, ничего
не меняет. Потому что озвученная Кремлем ложь про готовившиеся
взрывы уже давно зажила своей собственной жизнью. И стала правдой
для тех, кто в нее верит и тех, кто ее транслирует.Меня могут
поправить. Напомнить, что Россия точно так же бросает в тюрьмы
крымских татар. Что представители коренного народа бесследно
исчезают на полуострове. Это все будет правдой. Но тут важно
учитывать оптику. В русском коллективном мифе о Крыме места для
крымских татар нет. Он их попросту не замечает. Они для него –
чужаки. Те, кто обречен быть фрондой. Их сопротивление –
закономерно, как закономерно сопротивление любого изначального
противника.А Сенцов для российского мифа о Крыме оказывается
опаснее. Парень с русской фамилией, который выходит протестовать
против прихода России. Не активист из Киева и не "правосек" из
Львова. Обычный крымский паренек, семья которого перебралась в Крым
с Урала. Он обречен был попадать в ту самую целевую группу, ради
которой Кремль, по его собственной версии, и устроил набег. А он в
ней быть отказался.И невольно стал символом того, как России
сопротивляются сами русские. А теперь, вдобавок, он еще и прогибает
своей голодовкой российскую вертикаль. Портит футбольный праздник.
Заставил всех выучить свою фамилию. Вынудил обсуждать свою
судьбу.Фактически ему удалось в одиночку пробить брешь в российской
концепции возвращения русских в родную гавань. И если крымские
татары изначально снаружи этой концепции, то он – внутри.
Размывает единство. Нарушает согласие. Ставит под сомнение символ
веры.Сенцов стал больше самого себя. Из персонального превратился в
символическое. Из обычного заключенного – в диссидента.
Человек, покусившийся на Бога. Того самого, которым мнит себя для
русских российское государство.Москве было бы проще, если бы
Сенцова не существовало. Но он есть.
Источник: Павел Казарин / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
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