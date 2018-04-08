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По сусідству з Мейхер: Ірина Федишин похвалилася розкішною квартирою (ФОТО)
08.04.2018 09:36
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Українська співачка Ірина Федишин, яку шанувальники мають змогу побачити не лише на сценах, але й у "Голосі країни" у складі команди Джамали, похвалилася розкішною квартирою у Києві, яку їй подарував чоловік на восьме березня.

"Ми з чоловіком самотужки заробили на цю квартиру завдяки важкій праці і гастролям", - говорить співачка.

Цікаво, що зірка мешкає у одному домі з іншою співачкою - Надією Мейхер.

"Я дуже родинна дівчина і буду сумувати і за родиною і за друзями, хоча друзі і тут в Києві є, але Юрчик у Львові піде в перший клас, тому сюди ми будемо приїздити по роботі,  а основним місцем проживання залишиться Львів", - розповіла Ірина.

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