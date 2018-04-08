|По сусідству з Мейхер: Ірина Федишин похвалилася розкішною квартирою (ФОТО)
|08.04.2018 09:36
|
Українська співачка Ірина Федишин, яку шанувальники мають змогу побачити не лише на сценах, але й у "Голосі країни" у складі команди Джамали, похвалилася розкішною квартирою у Києві, яку їй подарував чоловік на восьме березня.
"Ми з чоловіком самотужки заробили на цю квартиру завдяки важкій праці і гастролям", - говорить співачка.
Цікаво, що зірка мешкає у одному домі з іншою співачкою - Надією Мейхер.
"Я дуже родинна дівчина і буду сумувати і за родиною і за друзями, хоча друзі і тут в Києві є, але Юрчик у Львові піде в перший клас, тому сюди ми будемо приїздити по роботі, а основним місцем проживання залишиться Львів", - розповіла Ірина.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями