Экипаж задержанного в Азовском море и арестованного рыболовецкого судна "Норд" пытался незаконно переправиться в Российской Федерации. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Действительно, сегодня ночью экипаж судна "Норд" без необходимых документов под прикрытием российских дипломатов автомобилем пытался незаконно пересечь границу в Харьковской области в пункте пропуска "Гоптовка", но был задержан и сейчас находится в Харькове", - сказал Слободян.

По его словам, в отношении нарушителей границы составлен соответствующий протокол и они будут привлечены к административной ответственности. Дальнейшая их судьба по пребыванию в Украине будет решаться.

Как отметил представитель ГПСУ, оценку действиям представителей российского дипкорпуса должен предоставлять МИД Украины.

Как сообщал 7 апреля экипаж судна "Норд" отпустили на свободу.

Напомним, 25 марта в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ.

Капитан судна "Норд" и члены суднокоманды предоставили для проверки недействительные судовые (грузовые) и паспортные документы, выданные органами на временно оккупированной территории, деятельность которых является незаконной. Сейчас на судно "Норд" наложен арест.

Министерство иностранных дел РФ накануне вручило временному поверенному в делах Украины в России ноту протеста в связи с задержанием рыболовного судна "Норд", которое Москва считает своим.

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