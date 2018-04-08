В Лондоне пять человек на мопедах ограбили магазин швейцарских часов, сообщает со ссылкой на газету Evening Standard.

“Несколько человек на мопедах вломились в магазин, и вероятно, украли товар”, — сообщил представитель полиции Лондона.

Вследствие ограбления никто не пострадал.

Отмечается, что преступники были вооружены мачете и молотом, и угрожали покупателям и сотрудникам магазина. Они были одеты в шлемы и черные платки, рассказывают правоохранители. После ограблений нападавшие скрылись, их разыскивает полиция. Точная сумма ущерба не называется, однако по словам очевидцев, нападавшие забрали “мешок с краденым”.

Напомним, столичная полиция задержала четырех молодых людей, которые подозреваются в ограблении сотрудника одного из телеканалов.

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