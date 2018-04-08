Автобус, в котором ехала канадская юниорская хоккейная команда "Хумбольдт Бронкос", столкнулся с полуприцепом. Команда "Хумбольдт Бронкос" состоит из 24 игроков в возрасте от 16 до 21 года Фото: Humboldt Broncos / Twitter По данным правоохранителей, водитель автобуса во время ДТП не пострадал. Его задержали, но впоследствии отпустили. В полиции пока не называют причину ДТП.Эксперты проводят исследование дороги, анализируют техническое состояние автобуса и грузовика, которые участвовали в инциденте.Авария произошла вечером 6 апреля в канадской провинции Саскачеван. Ранее сообщалось, что в результате ДТП погибли 14 человек и столько же получили ранения.В автобусе были 28 человек, включая водителя. Трое пострадавших находились в критическом состоянии.Команда ехала в город Нипавин на игру против "Нипавин Хокс". Она должна была состояться в пятницу вечером.Команда "Хумбольдт Бронкос" состоит из 24 игроков в возрасте от 16 до 21 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки команда хумбольдт бронкос дтп человек Теги: мир