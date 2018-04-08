Автобус, в котором ехала канадская юниорская хоккейная команда
"Хумбольдт Бронкос", столкнулся с полуприцепом. Команда "Хумбольдт
Бронкос" состоит из 24 игроков в возрасте от 16 до 21 года Фото:
Humboldt Broncos / Twitter По данным правоохранителей, водитель
автобуса во время ДТП не пострадал. Его задержали, но впоследствии
отпустили. В полиции пока не называют причину ДТП.Эксперты проводят
исследование дороги, анализируют техническое состояние автобуса и
грузовика, которые участвовали в инциденте.Авария произошла вечером
6 апреля в канадской провинции Саскачеван. Ранее сообщалось,
что в результате ДТП погибли 14 человек и столько же получили
ранения.В автобусе были 28 человек, включая водителя. Трое
пострадавших находились в критическом состоянии.Команда ехала в
город Нипавин на игру против "Нипавин Хокс". Она должна была
состояться в пятницу вечером.Команда "Хумбольдт Бронкос" состоит из
24 игроков в возрасте от 16 до 21 года.
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