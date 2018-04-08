В субботу, 7 апреля, на территории города в штате Иллинойс США случилась стрельба в одном из частных автобусов-лимузинов, в результате которой погибли четыре человека. О происшествии сообщила пресс-служба правоохранительных органов штата.

В соответствии с обнародованной информацией, частный "лимобас" был арендован компанией для вечеринки еще в пятницу. В итоге, один из пассажиров начал стрельбу из винтовки в салоне, после чего скрылся.

Около 3:25 в полицию поступило сообщение от водителя автобуса, прибывшие на место инцидента правоохранители обнаружили в нем три трупа. Им удалось установить, что преступником оказался 22-летний Рахим Кинг. Он был объявлен в розыск, а жителей штата предупредили, что парень может быть вооружен и опасен.

Как сообщал svodka.net, в штаб-квартире американской компании YouTube, расположенной в городе Сан-Бруно в Северной Калифорнии, произошла стрельба . В результате происшествия пострадали четыре человека.

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