руководитель "Движения новых сил" готовит иск против СБУ за бандитизм, за набег, за похищение человека

Об этом он сказал во зданием СБУ, куда пришел на допрос утром 26 декабря, сообщает "Украинская правда" .

"Судья Лариса Цоколь и Печерский суд подтвердили, что эти бандиты, а СБУ действовала, как чистые бандиты похитили меня из дома, применили физическое насилие без единого документа, который бы позволял это делать. По решению Печерского суда они все уголовно наказуемые преступники" , - сказал Саакашвили.

"Поэтому мы готовим иск против СБУ за бандитизм, за набег, за похищение человека. Мы также готовим иск в ЕСПЧ, и требовать компенсацию за похищение, а когда в Украине сменится власть, каждый из них будет отвечать" , - добавил руководитель "Движения новых сил ".

Напомним, 11 декабря в Печерском райсуде рассматривали избрании меры пресечения задержанному лидеру "Движения новых сил" Саакашвили. Суд отпустил экс-президента Грузии лидера партии "Движение новых сил" Саакашвили на время расследования.