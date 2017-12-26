|Саакашвили готовит иск в ЕСПЧ с требованием компенсации за его похищение СБУ
|26.12.2017 12:53
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руководитель "Движения новых сил" готовит иск против СБУ за бандитизм, за набег, за похищение человекаЭкс-президент Грузии, руководитель "Движения новых сил" Саакашвили готовит иск в Европейский суд по правам человека с требованием компенсации за его похищение Украинский силовиками.
Михеил Саакашвили. Фото: pravda.com.ua
Об этом он сказал во зданием СБУ, куда пришел на допрос утром 26 декабря, сообщает "Украинская правда" .
"Судья Лариса Цоколь и Печерский суд подтвердили, что эти бандиты, а СБУ действовала, как чистые бандиты похитили меня из дома, применили физическое насилие без единого документа, который бы позволял это делать. По решению Печерского суда они все уголовно наказуемые преступники" , - сказал Саакашвили.
"Поэтому мы готовим иск против СБУ за бандитизм, за набег, за похищение человека. Мы также готовим иск в ЕСПЧ, и требовать компенсацию за похищение, а когда в Украине сменится власть, каждый из них будет отвечать" , - добавил руководитель "Движения новых сил ".
Напомним, 11 декабря в Печерском райсуде рассматривали избрании меры пресечения задержанному лидеру "Движения новых сил" Саакашвили. Суд отпустил экс-президента Грузии лидера партии "Движение новых сил" Саакашвили на время расследования.
Саакашвили задержали 8 декабря поздно вечером . Политику инкриминировали часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности), которая предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.