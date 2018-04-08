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Экипаж судна "Норд" пытались вывезти из Украины на автомобилях с дипломатическими номерами РФ - Госпогранслужба
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08.04.2018 10:07
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Экипажа крымского судна "Норд" пытался выехать с территории Украины
вечером 7 апреля через автомобильный пункт пропуска "Гоптовка" в
Харьковской области, сообщили в Госпогранслужбе. Команда судна
"Норд" пыталась выехать из Украины через Харьковскую область Фото:
dpsu.gov.ua "Вчера, около 21 часов, в пункт пропуска "Гоптовка" на
выезд из Украины прибыли два автомобиля "Фольксваген" с
дипломатическими номерами РФ. Во время пограничного контроля лица,
которые ехали как пассажиры, вместо паспортов предъявили
свидетельства на возвращение в РФ", – рассказали в
ведомстве.Сотрудники Госпогранслужбы установили, что в автомобилях
находятся граждане Украины, члены команды судна "Норд", а на
паспортный контроль они предъявили документы, которые не дают права
для пересечения границы.За попытку нарушения государственной
границы лиц составлены протоколы по ч.1 ст.204-1 административного
кодекса Украины (Незаконное пересечение или попытка незаконного
пересечения государственной границы).Экипажу судна не позволили
пересечь границу и вернули их на территорию Украины.Украинские
пограничники задержали российское рыболовецкое судно "Норд" 25
марта в 15 милях от Обиточной косы в Азовском море.
Траулер отконвоировали в Бердянск Запорожской области. На
борту находились 10 членов экипажа.28 марта управление Федеральной
службы безопасности РФ в аннексированном Крыму возбудило
уголовное дело в отношении экипажа Госпогранслужбы Украины,
который задержал российский траулер.30 марта пресс-секретарь
генерального прокурора Украины Лариса Сарган проинформировала,
что суд санкционировал арест "Норда".3 апреля "РИА Новости"
сообщило, что командование Черноморского флота
РФ рассматривает вопрос о постоянном присутствии своих
сил в Азовском море.В министерстве иностранных дел РФ 3
апреля вручили ноту протеста временному поверенному в
делах Украины в связи с задержанием судна "Норд".6 апреля
суд арестовал капитана судна "Норд" до 31 мая.Приморский
райсуд Мариуполя Донецкой области принял решение оштрафовать
членов экипажа судна.
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