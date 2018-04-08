Экипажа крымского судна "Норд" пытался выехать с территории Украины вечером 7 апреля через автомобильный пункт пропуска "Гоптовка" в Харьковской области, сообщили в Госпогранслужбе. Команда судна "Норд" пыталась выехать из Украины через Харьковскую область Фото: dpsu.gov.ua "Вчера, около 21 часов, в пункт пропуска "Гоптовка" на выезд из Украины прибыли два автомобиля "Фольксваген" с дипломатическими номерами РФ. Во время пограничного контроля лица, которые ехали как пассажиры, вместо паспортов предъявили свидетельства на возвращение в РФ", – рассказали в ведомстве.Сотрудники Госпогранслужбы установили, что в автомобилях находятся граждане Украины, члены команды судна "Норд", а на паспортный контроль они предъявили документы, которые не дают права для пересечения границы.За попытку нарушения государственной границы лиц составлены протоколы по ч.1 ст.204-1 административного кодекса Украины (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы).Экипажу судна не позволили пересечь границу и вернули их на территорию Украины.Украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно "Норд" 25 марта в 15 милях от Обиточной косы в Азовском море. Траулер отконвоировали в Бердянск Запорожской области. На борту находились 10 членов экипажа.28 марта управление Федеральной службы безопасности РФ в аннексированном Крыму возбудило уголовное дело в отношении экипажа Госпогранслужбы Украины, который задержал российский траулер.30 марта пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган проинформировала, что суд санкционировал арест "Норда".3 апреля "РИА Новости" сообщило, что командование Черноморского флота РФ рассматривает вопрос о постоянном присутствии своих сил в Азовском море.В министерстве иностранных дел РФ 3 апреля вручили ноту протеста временному поверенному в делах Украины в связи с задержанием судна "Норд".6 апреля суд арестовал капитана судна "Норд" до 31 мая.Приморский райсуд Мариуполя Донецкой области принял решение оштрафовать членов экипажа судна. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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