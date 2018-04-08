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В Швеции засняли НЛО, испускающий на землю луч света (видео)
08.04.2018 10:11
В Швеции засняли НЛО, испускающий на землю луч света (видео) По теме:

Жительница столицы Швеции поделилась с уфологами видеозаписью, сделанной ею глубокой ночью совсем недавно.

На видео запечатлено предполагаемое НЛО, которое бросает на землю яркий луч света, сообщает  со ссылкой на .

Шведка, пожелавшая остаться инкогнито, рассказала специалистам по инопланетной тематике, что она как-то странно в ту ночь проснулась: в три часа, причем неожиданно, словно ее кто толкнул и повелел выглянуть в окно. Естественно, она сделал это и обомлела:

"Посреди темно-оранжевого неба (видимо от луны) завис какой-то черный дискообразный объект (мне так показалось), от которого на землю падал яркий луч света, словно светил мощный прожектор. Я какое-то время зачарованно смотрела на эту загадочную картину, а потом догадалась снять на смартфон. Вот что получилось…"







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