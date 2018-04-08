В Швеции засняли НЛО, испускающий на землю луч света (видео) По теме: Жительница столицы Швеции поделилась с уфологами видеозаписью, сделанной ею глубокой ночью совсем недавно. На видео запечатлено предполагаемое НЛО, которое бросает на землю яркий луч света, сообщает со ссылкой на .



Шведка, пожелавшая остаться инкогнито, рассказала специалистам по инопланетной тематике, что она как-то странно в ту ночь проснулась: в три часа, причем неожиданно, словно ее кто толкнул и повелел выглянуть в окно. Естественно, она сделал это и обомлела:



"Посреди темно-оранжевого неба (видимо от луны) завис какой-то черный дискообразный объект (мне так показалось), от которого на землю падал яркий луч света, словно светил мощный прожектор. Я какое-то время зачарованно смотрела на эту загадочную картину, а потом догадалась снять на смартфон. Вот что получилось…"











Сводка.нет - Новости Украины и Мира



события общество и культура что нло света луч видео Теги: общество