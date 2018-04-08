В Швеции засняли НЛО, испускающий на землю луч света (видео)
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Жительница столицы Швеции поделилась с уфологами
видеозаписью, сделанной ею глубокой ночью совсем
недавно.
На видео запечатлено предполагаемое НЛО, которое бросает на
землю яркий луч света, сообщает
со ссылкой на .
Шведка, пожелавшая остаться инкогнито, рассказала специалистам по
инопланетной тематике, что она как-то странно в ту ночь проснулась:
в три часа, причем неожиданно, словно ее кто толкнул и повелел
выглянуть в окно. Естественно, она сделал это и обомлела:
"Посреди темно-оранжевого неба (видимо от луны) завис какой-то
черный дискообразный объект (мне так показалось), от которого на
землю падал яркий луч света, словно светил мощный прожектор. Я
какое-то время зачарованно смотрела на эту загадочную картину, а
потом догадалась снять на смартфон. Вот что получилось…"
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