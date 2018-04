По словам источников издания The Sunday Times, Великобритания хочет отправить бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в одну из стран, входящих в альянс спецслужб Five Eyes. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Скрипалей госпитализировали 4 марта Фото: ЕРА Отмечается, что их хотятотправить в одну из стран, входящих в альянс спецслужб Five Eyes (США, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Великобритания). Собеседник издания отметил, что скорее только, выберут Штаты, так как вероятность, что их там убьют, меньше.По словам другого источника, британские министры надеются, что вскоре Скрипали смогут помочь следствию в расследовании.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле.Кремль после этого объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран.Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира.3 апреля директор лаборатории оборонной науки и техники в Портон-Даун Гэри Эйткенхед признал, что эксперты не смогли определить, где был создан яд, которым отравили Скрипаля. Он отметил, что для установления происхождения вещества необходимы материалы, в том числе данные разведки, к которым доступ есть только у правительства.По данным The Times, Британия заявила союзникам, что "Новичок" произвели в лаборатории в Саратовской области РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



