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Скрипалям предложат сменить имена и переехать в США
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08.04.2018 10:15
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По словам источников издания The Sunday Times, Великобритания хочет
отправить бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь
Юлию в одну из стран, входящих в альянс спецслужб Five Eyes. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Скрипалей
госпитализировали 4 марта Фото: ЕРА Отмечается, что их
хотятотправить в одну из стран, входящих в альянс спецслужб Five
Eyes (США, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Великобритания).
Собеседник издания отметил, что скорее только, выберут Штаты, так
как вероятность, что их там убьют, меньше.По словам другого
источника, британские министры надеются, что вскоре Скрипали смогут
помочь следствию в расследовании.66-летнего Скрипаля и его
33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с
симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже
оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило,
что во время покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около
30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали
60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ
в Сиэтле.Кремль после этого объявил персонами нон грата
дипломатов из 25 стран.Захарова заявляла, что "Новичок"
никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в
странах Запада бывшими советскими учеными. Президент РФ Владимир
Путин утверждал, что подобные вещества способны производить
около 20 стран мира.3 апреля директор лаборатории оборонной
науки и техники в Портон-Даун Гэри Эйткенхед признал, что
эксперты не смогли определить, где был создан яд, которым
отравили Скрипаля. Он отметил, что для установления происхождения
вещества необходимы материалы, в том числе данные разведки, к
которым доступ есть только у правительства.По данным The
Times, Британия заявила союзникам, что "Новичок"
произвели в лаборатории в Саратовской области РФ.
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