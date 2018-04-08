В США отреагировали на сообщение о химической атаке в Сирии и заявили, что Россия несет ответственность за подобные нападения. Об этом говорится в представителя Госдепа Хизер Науерт, передает

"Мы продолжаем внимательно следить за тревожными сообщениями 7 апреля об еще одной возможной химической атаке, на этот раз на больницу в сирийской Думе. Отчеты ряда очевидцев и медицинского персонала свидетельствуют о потенциально большом количестве жертв, в частности между семей, которые скрываются в убежищах. Эти сообщения, если они подтвердятся, ужасны, и требуют немедленного ответа международного сообщества", - говорится в заявлении.

В Госдепе отметили, что США будут продолжать прилагать усилия, чтобы привлечь к ответственности лиц, применяющих химическое оружие.

"Режим Асада и его сторонники должны быть привлечены к ответственности, и необходимо предотвращать любые дальнейшие нападения. Россия с ее непоколебимой поддержкой режима в конечном итоге несет ответственность за эти жестокие нападения, направленные на большое количество гражданских лиц и уничтожения химического оружия наиболее уязвимых групп Сирии", - говорится в сообщении.

В США в очередной раз подчеркнули, что Россия нарушила свои обязательства перед ООН.

"Соединенные Штаты призывают Россию немедленно прекратить эту бесприкословную поддержку и сотрудничать с международным сообществом, чтобы предотвратить дальнейшие варварские химатаки", - подчеркнули в Госдепе.

Отметим, по данным представителей благотворительной организации "Белые каски", как сообщает DW, в районе Восточная Гута в субботу вечером с вертолета было сброшено бочковой бомбу с химикатами. Из-за этого погибли по меньшей мере 150 человек и еще более тысячи получили ранения.

Сирийское информационное агентство Sana опровергло сообщение о химической атаке в Восточной Гуте, назвав их дезинформацией, призванной помешать сирийской армии в деле восстановления контроля над этим регионом.

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