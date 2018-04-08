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Пасхальная ночь в Украине прошла спокойно - Нацполиция
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08.04.2018 10:23
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В Украине участие в пасхальных богослужениях приняли более 6,8 млн
человек, сообщили в Национальной полиции. Безопасность и порядок
обеспечивали более 22,3 тыс. полицейских и 1,4 тыс. военнослужащих
Национальной гвардии Фото: npu.gov.ua "Во всех регионах государства
в ночь с 7-го на 8 апреля 2018 года состоялись пасхальные
богослужения в более 13,4 тыс. культовых сооружений. Многочисленные
культовые службы состоялись во Львовской (1,59 млн),
Днепропетровской (880 тыс.), Киевской (497 тыс.) и Черниговской
(365 тыс.) областях", – проинформировали в полиции.Всего
участие в богослужениях приняли более 6,8 млн человек. Безопасность
и порядок обеспечивали 22,3 тыс. полицейских и 1,4 тыс.
военнослужащих Национальной гвардии.Пасха – главный праздник
христиан во всем мире. В этом году христиане восточного обряда
отмечают ее 8 апреля.
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