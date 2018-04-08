В Украине участие в пасхальных богослужениях приняли более 6,8 млн человек, сообщили в Национальной полиции. Безопасность и порядок обеспечивали более 22,3 тыс. полицейских и 1,4 тыс. военнослужащих Национальной гвардии Фото: npu.gov.ua "Во всех регионах государства в ночь с 7-го на 8 апреля 2018 года состоялись пасхальные богослужения в более 13,4 тыс. культовых сооружений. Многочисленные культовые службы состоялись во Львовской (1,59 млн), Днепропетровской (880 тыс.), Киевской (497 тыс.) и Черниговской (365 тыс.) областях", – проинформировали в полиции.Всего участие в богослужениях приняли более 6,8 млн человек. Безопасность и порядок обеспечивали 22,3 тыс. полицейских и 1,4 тыс. военнослужащих Национальной гвардии.Пасха – главный праздник христиан во всем мире. В этом году христиане восточного обряда отмечают ее 8 апреля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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