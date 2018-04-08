|Привітання зі святом Великодня
|08.04.2018 10:36
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Редакція сайту "Глянець" щиро вітає своїх читачів зі святом Христого Воскресіння!
В цей радісний день хочеться побажати блага і добра. Нехай на душі буде тепло і спокій, над головою буде мирне небо, а поруч — улюблені і веселі рідні та друзі. Нехай це свято подарує розуміння, гармонію і радість. Бажаємо, щоб всі жалі і образи пішли геть, а залишилися тільки любов і щастя.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
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