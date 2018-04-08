|
На период празднования Пасхи ГСЧС перешла на усиленный режим несения службы
|
08.04.2018 10:39
|
Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины готова применить
самолет Ан-26 и вертолет "Еврокоптер" в случае необходимости.
Спасатели работают в усиленном режиме Фото: dsns.gov.ua В
пасхальную ночь и 8 апреля спасатели дежурят в храмах и церквях по
всей территории Украины."Усиленная готовность сил и средств службы
к реагированию на чрезвычайные ситуации объясняется тем, что
празднование Пасхи связано с массовым использованием открытого
огня, в частности, свечей и лампадок, во время богослужений. В этот
период будет осуществляться усиленный мониторинг пожарной и
техногенной безопасности на объектах с массовым пребыванием
людей", – отметили в ГСЧС.Сообщается, что на круглосуточном
дежурстве находятся около 7 тыс. спасателей и более 2 тыс. единиц
техники ГСЧС, а в случае необходимости силы увеличат до 14 тыс. и 4
тыс. соответственно.Спасатели взаимодействуют с местными органами
власти, территориальными органами Национальной полиции Украины,
региональными службами гражданской защиты по вопросам техногенной и
пожарной безопасности, рассказали в пресс-службе.ГСЧС готова
применить самолет Ан-26 и вертолет "Еврокоптер" в случае
необходимости.Пасха – главный праздник христиан во всем мире.
В этом году христиане восточного обряда отмечают ее 8
апреля.По данным полиции, пасхальная ночь в Украине прошла
спокойно.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира