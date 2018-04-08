Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины готова применить самолет Ан-26 и вертолет "Еврокоптер" в случае необходимости. Спасатели работают в усиленном режиме Фото: dsns.gov.ua В пасхальную ночь и 8 апреля спасатели дежурят в храмах и церквях по всей территории Украины."Усиленная готовность сил и средств службы к реагированию на чрезвычайные ситуации объясняется тем, что празднование Пасхи связано с массовым использованием открытого огня, в частности, свечей и лампадок, во время богослужений. В этот период будет осуществляться усиленный мониторинг пожарной и техногенной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей", – отметили в ГСЧС.Сообщается, что на круглосуточном дежурстве находятся около 7 тыс. спасателей и более 2 тыс. единиц техники ГСЧС, а в случае необходимости силы увеличат до 14 тыс. и 4 тыс. соответственно.Спасатели взаимодействуют с местными органами власти, территориальными органами Национальной полиции Украины, региональными службами гражданской защиты по вопросам техногенной и пожарной безопасности, рассказали в пресс-службе.ГСЧС готова применить самолет Ан-26 и вертолет "Еврокоптер" в случае необходимости.Пасха – главный праздник христиан во всем мире. В этом году христиане восточного обряда отмечают ее 8 апреля.По данным полиции, пасхальная ночь в Украине прошла спокойно. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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